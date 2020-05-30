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Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

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Медицинское заключение принималось врачами в спешке.

Медкомиссия психиатрической клиники в Якутии признала "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Как пишет ТАСС, со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка", медицинское заключение принималось в спешном порядке после того, как 29 мая, "шаман" подал заявления об отказе от дальнейшей госпитализации.

Напомним, что Габышев был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер 12 мая. Спустя три недели, 1 июня, диспансер планирует обратится в суд о его недобровольной госпитализации. При это законодательство РФ предписывает предпринимать подобные действия в течение 48 часов, которые для Габышева истекли еще 14 мая. 

Ранее в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его ограничили подпиской о невыезде, затем признали невменяемым и подписку сняли. 

Напомним, что Габышев получил широкую известность, когда начал поход из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина". 

Видео: YouTube / Иду пешком вокруг света

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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