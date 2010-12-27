Собравшийся "изгнать Путина" шаман возобновил поход на Москву

Александр Габышев вместе с двумя спутниками выдвинулся из Якутска 8 декабря в 5:00 по местному времени.

Шаман Александр Габышев возобновил поход на Москву. Он вместе с двумя спутниками выдвинулся из Якутска 8 декабря в 5:00 по местному времени (23:00 7 декабря мск). Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова координатора проекта "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова.

Прянишников заявил, что находится на связи с главным сподвижником шамана Евгением Ростокиным по прозвищу Ворон. Он отметил, что у шамана "те же цели и мотивы, и он идет".

Александр Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход на Москву в марте 2019 года. Его окончательной целью является "изгнание" президента России Владимира Путина. По мнению Габышева, глава российского государства — "порождение темных сил".

19 сентября шамана задержали на границе Иркутской области и Бурятии. К этому моменту он преодолел дистанцию в три тысячи километров. Его доставили обратно в Якутск, где поместили в психоневрологический диспансер. 20 сентября была проведена экспертиза, по результатам которой Габышева признали невменяемым. В октябре он заявил, что собирается продолжить поход на Москву. Он отметил, что его акция "по изгнанию президента" будет носить исключительно мирный характер.

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