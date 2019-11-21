Украинка объявила себя женой Путина и пыталась прорваться к нему

Женщина кричала посреди Красной площади.

В среду, 20 ноября, офицеры ФСО задержали на Красной площади 36-летнюю украинку Наталью. Женщина пыталась прорваться к президенту Владимиру Путину, объявив себя его женой. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Украинка встала посреди Красной площади, начала кричать, что она жена Владимира Путина, и потребовала отвести ее к супругу. Офицеры ФСО задержали нарушительницу и передали ее полиции.

Женщину доставили в ОМВД, а после установления личности отправили в психиатрическую больницу с подозрением на шизофрению.

В сентябре сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев начал поход на Москву. Его главной целью было "изгнать президента Владимира Путина". Мужчину задержали на 202-км федеральной трассы М-53 "Байкал". Шаман хотел преодалеть дистанцию в 8 тысяч км к 2021 году.

Ранее Путин назвал Зеленского симпатичным человеком.