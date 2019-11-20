Путин: мне кажется, что Зеленский - симпатичный человек

Глава России рассказал о своих симпатиях к президенту Украины на форуме "Россия зовет".

Владимир Путин рассказал о своем отношении к президенту Украины. По его словам, Владимир Зеленский кажется искренним и симпатичным человеком. Об этом Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании в рамках форума "Россия зовет!". Зал принял его слова аплодисментами. Видео речи российского президента опубликовано в телеграм-канале РБК.

Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему Владимир Путин

Глава государства признался, что лично еще не встречался с украинским коллегой. Однако он отметил позитивные шаги Зеленского по ситуации на Донбассе. Ранее Владимир Зеленский неоднократно высказывался за отвод украинских войск от линии боестолкновений и скорейшее погашение конфликта.

До этого президенты России и Украины общались, однако только в формате телефонных переговоров. Все слухи о возможных личных встречах в ближайшее время опровергали представители Кремля и Киева.

Фото: Piter.TV