Мэр Якутска проголосовала против поправок, но ее голос изменили на фото

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок, но ее голос изменили на фото. Об этом сообщил её пресс-секретарь Алексей Толстяков в разговоре с SakhaDay.
Свой выбор Авксентьева не комментировала. Но после того, как в социальных сетях появилось фото мэра с бюллетенем, на котором стоит голос "за". Пресс-секретарь заявил, что это фото сделано в фотошопе.
Толстяков опубликовал оригинал фотографии, где галочка в бюллетене стоит в графе "против".
Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра?
Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра Якутска
Он заявил, что подобное действие для градоначальника подобно "выстрелу себе в ногу".
Ранее мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение.
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