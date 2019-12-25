Мэр Якутска проголосовала против поправок, но ее голос изменили на фото

Её пресс-секретарь опубликовал оригинал фотографии, где галочка в бюллетене стоит "в графе против".

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок, но ее голос изменили на фото. Об этом сообщил её пресс-секретарь Алексей Толстяков в разговоре с SakhaDay.

Свой выбор Авксентьева не комментировала. Но после того, как в социальных сетях появилось фото мэра с бюллетенем, на котором стоит голос "за". Пресс-секретарь заявил, что это фото сделано в фотошопе.

Толстяков опубликовал оригинал фотографии, где галочка в бюллетене стоит в графе "против".

Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Алексей Толстяков, пресс-секретарь мэра Якутска

Он заявил, что подобное действие для градоначальника подобно "выстрелу себе в ногу".

Ранее мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение.