Мэр Мелитополя сообщила, что за день в городе выдали более 12 тыс. российских sim-карт

Мэр города Мелитополя сообщила, что за день в городе выдали более 12 тысяч sim-карт российского оператора. Соответствующее заявление временно исполняющая главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко сделала в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница заметила, что приводит статистические данные за 30 мая.
Судя по востребованности российского мобильного оператора - у нас за прошлый день было выдано более 12 тысяч sim-карт за один день.
Галина Данильченко, врио главы Мелитополя
В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России.
Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live
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