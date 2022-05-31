Мэр Мелитополя сообщила, что за день в городе выдали более 12 тыс. российских sim-карт

Галина Данильченко рассказала, сколько сим-карт жители города получили за вчерашний день.

Мэр города Мелитополя сообщила, что за день в городе выдали более 12 тысяч sim-карт российского оператора. Соответствующее заявление временно исполняющая главы городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко сделала в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница заметила, что приводит статистические данные за 30 мая.

Судя по востребованности российского мобильного оператора - у нас за прошлый день было выдано более 12 тысяч sim-карт за один день. Галина Данильченко, врио главы Мелитополя

В Мелитополе откроют дополнительные центры по получению гражданства России.

Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live

