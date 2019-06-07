Мэр Екатеринбурга встретился с архитекторами для выбора места для строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с архитекторами города. Совместно они выбирают новую площадку для строительства храма Святой Екатерины.
Общественное голосование отобрало 13 наиболее подходящих мест для застройки. Высокинский и архитекторы сформировали список из 6 площадок. Варианты будут предложены епархии и инвесторам.
Решение о переносе строительства храма было принято после серии несогласованных акций. Жители города крайне негативно отреагировали на застройку исторического сквера. После того, как мэрия Екатеринбурга объявила голосование, в приемную поступило 11079 обращений. Храм планируется возвести к 2023 году.
Видео: YouTube / Ярослав Никодимович ; EktbTV
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