  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:43
251
nadiputintseva
Код вставки плеера

Мэр Екатеринбурга встретился с архитекторами для выбора места для строительства храма

0 0

Наиболее хорошие варианты предложат епархии и инвесторам.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с архитекторами города. Совместно они выбирают новую площадку для строительства храма Святой Екатерины.

Общественное голосование отобрало 13 наиболее подходящих мест для застройки. Высокинский и архитекторы сформировали список из 6 площадок. Варианты будут предложены епархии и инвесторам.

Решение о переносе строительства храма было принято после серии несогласованных акций. Жители города крайне негативно отреагировали на застройку исторического сквера. После того, как мэрия Екатеринбурга объявила голосование,  в приемную поступило 11079 обращений. Храм планируется возвести к 2023 году.

Видео: YouTube / Ярослав Никодимович ; EktbTV
 

Теги: митинг в екатеринбурге, рпц, храм святой екатерины
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии