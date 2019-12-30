За год в РФ вынесли менее 1% оправдательных приговоров. Глава СК считает это отличной работой

По данным главы СК в 2019 году в российские суды поступило 88 тысяч уголовных дел.

В 2019 году российские суды вынесли менее 1% оправдательных приговоров. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на торжественном собрании, посвященном 9-летию образования ведомства.

По словам главы СК в минувшем году судьи оправдали 545 человек. На дополнительное следствие было отправлено около 3000 дел, что составляет 3% от общей массы судебных дел.

Бастрыкин сказал, что данные цифры "показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом".

По данным главы СК в 2019 году в российские суды поступило 88 тысяч уголовных дел. Среди них 6,5 тысяч связаны с коррупцией, 299 — с преступлениями террористического характера и 151 — экстремистской направленности.

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