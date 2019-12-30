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США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

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США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил и.о. главы министерства внутренней безопасности страны Чед Вулф. 

Он отметил, что, якобы, в 2016 году США уже наблюдали вмешательство со стороны Москвы. По его словам, РФ вновь попытается вмешаться, чтобы посеять раздор в обществе и подорвать демократические институты Америки. 

Вулф подчеркнул, что Штаты принимает все меры безопасности предстоящих выборов президента. Он также добавил, что угроза исходит со стороны Китая и Ирана. 

Ранее мы писали о том, что в Польше заявили права на предметы искусства в России.

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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