Менеджер Нурмагомедова рассказал о его желании завершить карьеру

Чемпион UFC в легком весе думает об этом после каждого боя.

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Ази Абдель-Азиз в интервью порталу TMZ рассказал, о чем думает спортсмен после каждого поединка.

По его словам, Нурмагомедов думает о завершении карьеры в UFC. Однако спустя две недели после боя спортсмен звонит агенту и спрашивает, с кем ему предстоит провести следующий поединок.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится в сентябре.

Видео: YouTube / Reebok Russia, Ufc Vines Russia, UFC Russia