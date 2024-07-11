Мемориальные вещи писателя Виталия Бианки останутся в Петербурге

Процесс закупки не быстрый, но в соглашении о намерениях будут подробно описаны все этапы работы.

Губернатор Петербурга принял решение о включении новой целевой статьи в проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Комитет по культуре подготовил соответствующее предложение. Финансирование составит 100 млн рублей.

Как сообщает "Петербургский дневник", благодаря возобновлению финансирования на пополнение музейных фондов, Северная столица сможет сохранить мемориальные вещи известного советского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Они будут приобретены Государственным литературным музеем "ХХ век". Директор музея Марина Линович подтвердила эту информацию. Она также сообщила, что в ближайшее время между музеем и внуком писателя Александром Бианки будет заключено соглашение о намерениях.

Процесс закупки не быстрый, но в соглашении о намерениях будут подробно описаны все этапы работы. Это даст обеим сторонам уверенность в выполнении всех договоренностей. Имя писателя Виталия Бианки имеет большое значение для истории литературы, поэтому важно, чтобы его мемориальные вещи хранились и экспонировались в городе.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"