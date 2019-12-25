Мемориальная доска увековечит память Героя России Николая Филина

Доска появится в Ломоносове.

В четверг, 9 декабря, в День Героев Отечества на доме №34к1 по улице Победы в Ломоносове пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою России Николаю Филину.

Доску установили на доме, где Николай Иванович проживал с 1997 по 2019 год. Герой России погиб 1 июля 2019 года в Баренцевом море при исполнении долга во время пожара на автономной глубоководной подводной станции АС-12.

В церемонии примут участие родственники и близкие друзья Николая Филина, представители воинской части № 45707 и общественной организации "Совет героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В Смольном рассказали, что Николай Филин был капитаном 1 ранга, подводником, гидронавтом, испытателем глубоководной техники. В 2018 году за выполнение особо важного задания и проявленные при этом мужество и высокий профессионализм Н.И. Филину присвоено звание Герой России. Президент Владимир Путин вручил также медаль "Золотая Звезда", которая является знаком особого отличия. Помимо этого Филин награжден четырьмя орденами Мужества, последний из которых – посмертно, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу".

В 2020 году имя Героя Российской Федерации Николая Ивановича Филина присвоено школе № 430 в г. Ломоносове.

Фото: Википедия (Aleksandr Filin)