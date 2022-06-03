Мельник разочарован, что первые обещанные ФРГ тяжелые вооружения прибудут в Киев в июне

Посол Украины в ФРГ напомнил, что прошло 100 дней с момента конфликта, а Берлин еще не направил Киеву тяжелое вооружение.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник выразил разочарование тем, что первые поставки обещанных Киеву Берлином тяжелых видов вооружений произойдут лишь в конце июня. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире немецкого телеканала ZDF. При этом гость программы выразил удовлетворением постановлением канцлера Олафа Шольца передать украинской стороне современные противовоздушные системы IRIS-T.

Однако если честно, прошло 100 дней войны, и до сих пор из Германии на Украину не было доставлено ни одной единицы тяжелой техники…Вы сами видите, насколько опасна ситуация. Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ

Посол Украины призвал власти ФРГ ускорить процесс передачи Киеву тяжелых вооружений. Накануне министр по обороне Германии Кристине Ламбрехт сообщала общественности о том, что Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000.Посол РФ:

Россия наблюдает прогресс по всем направлениям сотрудничества с Сербией.

Фото и видео: ZDF

