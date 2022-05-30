Посол РФ: Россия наблюдает прогресс по всем направлениям сотрудничества с Сербией

Александр Боцан-Харченко сообщил о продолжении реализации совместных проектов в Белградом.

Российский посол в Сербии заметил, что Москва наблюдает прогресс и положительную динамику по всем направлениям экономического и политического сотрудничества с Белградом. Соответствующее заявление дипломат Александр Боцан-Харченко сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Вчерашний телефонный разговор наших президентов тому наилучшее подтверждение. Их диалог тоже развивался и будет развиваться беспрерывно, на регулярной основе, весьма содержательно. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Дипломат заметил, что можно выделить совместную работу России и Сербии по проектам Газпромнефти, РЖД, "Силовых машин", которые выстраивались за последние годы. Александр Боцан-Харченко считает, что за последние месяцы не наблюдается никакого перерыва в развитии отношений и реализации основных проектов между двумя странами. Посол уточнил, что Белград принципиально отказывается присоединяться к западным антироссийским санкциям. Позицию местной власти дипломат считает непоколебимой.

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Фото и видео: Одноклассники / Россия-24