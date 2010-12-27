В Петербурге хотят запретить вход в кафе и супермаркеты с мелкими собаками

Депутаты ЗакСа считают, что это не гигиенично.

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок и Сергей Никешин внесли на рассмотрение новый законопроект, согласно которому в кафе и супермаркеты нельзя будет проносить животных, включая собак мелких пород. Об этом сообщают городские СМИ.

По словам авторов проекта, участились случаи, когда петербуржцы сажают своих питомцев в корзины и тележки, предназначенные для продуктов. После в них остаются продукты жизнедеятельности, шерсть, мех и прочее. Вследствие чего возникают конфликты с другими покупателями.

Предлагается, установить контроль над такими хозяевами и не разрешать им проносить животных в места, где торгуют продовольственными товарами.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты поддержали законопроект о доплатах к пенсиям.

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