Штрафы до трех тысяч рублей будут снимать с карт водителей автоматически

О таком предложении заявил глава Федеральной службы судебных приставов.

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что с автомобилистов в скором времени начнут снимать штрафы без их согласия. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Если штраф нарушителя составляет меньше трех тысяч рублей, нужная сумма будет автоматически списана со счета. Вместе с уведомление о штрафе в банк поступит и запрос о состоянии счета водителя.

При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком. Дмитрий Аристов, глава Федеральной службы судебных приставов

Ранее на Piter.TV: Жадного гаишника и горе-водителя из Петербурга оштрафовали за подделку документов.

Фото: pixabay