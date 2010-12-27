Жадного гаишника и горе-водителя из Петербурга оштрафовали за подделку документов

Инспектора и автолюбителя оштрафовали на 45 000 и 20 000 рублей соответственно.

В Петербурге водитель легкового автомобиля дал сотруднику ГИБДД взятку в 10 000 рублей, чтобы тот оформил ДТП "поздним сроком". Эта нехитрая сделка довела обоих петербуржцев до суда. Накануне Калининский районный суд приговорил инспектора ГИБДД и автолюбителя к штрафам в размере 45 000 рублей и 20 000 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ЧП, которое вынудило водителя дать взятку офицеру, случилось в июле 2017 года на Лесном проспекте. Хозяин легковушки попал в незначительное ДТП и не успел уехать с места происшествия до приезда ГИБДД. Когда инспектор начал оформлять документы, водитель признался, что серьезно просрочил полис ОСАГО. Из страха попасть на более крупный штраф, петербуржец дал гаишнику взятку. Тот же забрал деньги и согласился оформить ДТП задним числом, чтобы мужчина мог успеть купить электронный ОСАГО.

Вскоре информация о происшествии вскрылась, дело дошло до суда. Автомобилиста судили за мошенничество со страховыми документами, а государственного служащего за пособничество в мошенничестве и мелкое взяточничество. Оба подозреваемых признали вину.

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