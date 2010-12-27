На Ситцевой 23-летний водитель сбил 18-летнюю девушку

Жительница Северной столицы получила тяжкий вред здоровью.

В Приморском районе Петербурга автомобилист столкнулся с пешеходом. Инцидент произошел утром 22 октября. Очевидцы рассказали, что молодую девушку сбили на Ситцевой улице,3 около половины восьмого утра. За рулем иномарки "Мазда" находился 23-летний местный житель. По предварительной версии, 18-летняя жертва ДТП переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Медики отметили, что петербурженка получила серьезные травмы, но выжила. На данный момент пациентка госпитализирована. В деле разбираются сотрудники ГИБДД по региону.

Напомним, что на Шпалерной неизвестнные распылили прохожему в глаза содержимое газового баллончика и ограбили.

Фото: Piter.tv