На Шпалерной неизвестнные распылили прохожему в глаза содержимое газового баллончика и ограбили

Нетрезвого петербуржца окружили карманники-хулиганы.

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, которые с газовым баллончиком напали на местного жителя. Преступники распылили мужчине содержимое в глаза, а после ограбили.

Позже пострадавший обратился за помощью в полицию. Жертва физической расправы сообщила о том, что перед инцидентом он находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как мужчина вышел из общественного транспорта на Шпалерной улице, неизвестные граждане плотно обступили его. Петербуржец на некоторое время потерял сознание, а после обнаружил пропажу кошелька и личные вещи.

На данный момент проверяются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что у "Площади Мужества" неизвестные расстреляли таджика.

Фото: Piter.tv