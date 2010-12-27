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На Шпалерной неизвестнные распылили прохожему в глаза содержимое газового баллончика и ограбили
22 октября, 12:23
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lesjasap
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На Шпалерной неизвестнные распылили прохожему в глаза содержимое газового баллончика и ограбили

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Нетрезвого петербуржца окружили карманники-хулиганы.

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, которые с газовым баллончиком напали на местного жителя. Преступники распылили мужчине содержимое в глаза, а после ограбили.

Позже пострадавший обратился за помощью в полицию. Жертва физической расправы сообщила о том, что перед инцидентом он находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как мужчина вышел из общественного транспорта на Шпалерной улице, неизвестные граждане плотно обступили его. Петербуржец на некоторое время потерял сознание, а после обнаружил пропажу кошелька и личные вещи.

На данный момент проверяются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что у "Площади Мужества" неизвестные расстреляли таджика.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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