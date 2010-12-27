У "Площади Мужества" неизвестные расстреляли таджика

Без повода мужчина с пистолетом "наехал" на мигранта.

В Калининском районе Петербурга в больницу города привезли пострадавшего мужчину, на которого совершили нападение неизвестные. О пациенте с ранениями сообщили в правоохранительные органы врачи.

По данным от пресс-службы ГУ МВД по региону, анонимные преступники напали на 23-летнего иностранца из Таджикистана в районе "Площади Мужества". Изначально молодые люди подошли к приезжему с просьбой дать закурить. Затем один из них достал травматический пистолет и выстрелил в жертву. После этого злоумышленники скрылись с места преступления. Установлено, что в банде было трое.

Сейчас обстоятельства нападения выясняет полиция. Будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Дальневосточном такси столкнулось с машиной аварийной службы.

Фото: Piter.tv