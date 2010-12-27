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На Дальневосточном такси столкнулось с машиной аварийной службы
22 октября, 6:59
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lesjasap
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На Дальневосточном такси столкнулось с машиной аварийной службы

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Жертв нет.

В Невском районе Петербурга таксист врезался на автомобиле в машину аварийной службы. Инцидент произошел поздним вечером 21 октября на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. В результате аварии проезд для других участников движения оказался частично заблокирован. Недоступна была одна из полос движения. Об этом рассказали очевидцы.

На месте разбирались представители ДПС. Пострадавших в ДТП не было. Сами транспортные средства значительных повреждений не получили. На данный момент устанавливаются детали события.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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