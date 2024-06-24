Глава Дагестана планирует провести совещание в администрации города.

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Дербент, где произошло нападение террористов на церковь и синагогу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики.

По прибытии в город Меликов осмотрел церковь и синагогу. Глава Дагестана планирует провести совещание в администрации Дербента. Напомним, вечером 23 июня группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. Также стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале и перестрелке в селе Сергокала. В республике ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации шести боевиков.

Ранее мы сообщали, что жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских.

Видео: Telegram / Администрация Главы РД