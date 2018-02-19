В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 полицейских. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Вечером 23 июня группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. Также стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале и перестрелке в селе Сергокала. В республике ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статье "теракт". Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации шести боевиков.

Меликов отметил, что погибшие полицейские с оружием в руках защищали мир и покой Дагестана. Он подчеркнул, что среди жертв также есть гражданские лица. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой.

Видео: Telegram / Сергей Меликов