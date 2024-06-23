Прибывшие на место полицейские поймали двух участников потасовки.

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром 23 июня в закрытом поселке. По словам очевидцев, неизвестные угрожали жильцам ЖК, у которого произошел конфликт. Они требовали не снимать драку на телефон, одному из жильцов выстрелили в окно. Пострадавших среди жильцов не было. Прибывшие на место полицейские поймали двух участников потасовки. По предварительной информации, остальным злоумышленникам удалось скрыться.

Ранее мы сообщали, что в Томске полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Видео: Telegram / SHOT