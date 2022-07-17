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Меладзе заявил, что не считает Россию своей родиной

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Он также отметил, что страна занимает важное место в его сердце.

Певец Валерий Меладзе заявил, что не считает Россию своей родиной. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

В интервью 2021 года Меладзе отметил, что он родился и вырос в Грузии, а учеба в институте прошла на Украине. Он также добавил, что никогда не считал Россию своей родиной, но страна занимает важное место в его сердце.

У меня в сердце ко всем этим странам и народам любовь, поэтому сердце мое разрывается на самом деле.

Валерий Меладзе, певец

Ранее Шевчук высказался об артистах, поддерживающих спецоперацию.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак

Теги: валерий меладзе, родина, россия
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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