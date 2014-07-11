МегаФон прокачал сеть в альма-матер Пушкина

Благодаря модернизации сети LTE абоненты МегаФона в Царском селе, ныне город Пушкин, получили возможность еще быстрее скачивать из Сети тяжёлые файлы, с большим комфортом смотреть видео в HD качестве и общаться по видеосвязи.

Входящий в состав объектов Всемирного наследия город Пушкин славится многочисленными памятниками архитектуры, дворцами, музеями и парками, ежегодно на территории города проводятся десятки культурно-массовых мероприятий, привлекающих в город большое количество туристов, которые делятся своими впечатлениями в социальных сетях, ведут прямые эфиры и общаются по видеосвязи. Все это создает нагрузку на мобильную сеть. Чтобы подготовить ее к постоянно повышающемуся спросу на мобильные услуги, технические специалисты МегаФона установили на базовых станциях новое оборудование, которое позволило увеличить емкость сети.

Работы преимущественно прошли в локациях с большим туристическим трафиком. Для усиления сигнала МегаФон задействовал высокочастотный диапазон, который позволяет обслуживать больше абонентов на высокой скорости.

Работы по модернизации сети в Пушкине позволили увеличить скорость передачи данных у наших абонентов. Теперь ещё больше клиентов могут одновременно разговаривать по телефону и пользоваться цифровыми сервисами: скачивать фото и видео, серфить в интернете, даже при большой загрузке сети. Наша связь стала более надёжной и быстрой. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

МегаФон ведет планомерную работу по улучшению качества связи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2023 году инженерами оператора были проведены работы по улучшению сети в Гатчине, Сосновом бору, Всеволожске и Тихвине Ленинградской области, также специалисты МегаФона провели модернизацию в парке Сосновка – крупнейшем лесном массиве в городской черте Санкт-Петербурга.

Фото: pxhere