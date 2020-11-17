МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

Ooredoo выступает основным поставщиком связи на предстоящем ЧМ по футболу 2022 года в Катаре.

В рамках ПМЭФ-2021 МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo подписали меморандум, согласно которому российская компания поделится опытом по обеспечению крупных спортивных мероприятий телекоммуникационными и ИКТ-сервисами. Подписи под документом поставили генеральные директоры компаний-операторов сотовой связи.

Ooredoo – это ведущая международная телекоммуникационная компания, которая выступает основным поставщиком связи на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Сейчас в стране идет активная подготовка к турниру, Катар готовится принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.

В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры на всех мероприятиях ЧМ по футболу. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов турнира и 236 объектов, 12 из которых – стадионы.

Кроме того, МегаФон был поставщиком связи и информационных сервисов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, Кубке Конфедераций ФИФА 2017, саммите АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

Гордимся, что МегаФон снова внесет свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете. Отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян

Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем. Подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани

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