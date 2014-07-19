МегаФон обеспечил связью "Суворовский городок" Петергофа

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям исторического района «Суворовский городок» Петергофа. В жилых массивах связисты установили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие инфраструктурные объекты, которые ежедневно обеспечивают устойчивый сигнал, мгновенное соединение и быстрый интернет для местных жителей и туристов.

Телекоммуникационное оборудование появилось в юго-восточной части Петродворцового района Санкт-Петербурга. Обновленная сеть охватывает жилые комплексы "Новый Петергоф", "Петергоф парк", "Петергофский каскад" и коттеджный поселок "Таун град". Теперь местные жители могут еще быстрее серфить в сети, вызывать такси или смотреть расписание автобусов, учиться или заниматься хобби онлайн.

Качество связи стало лучше не только в многоквартирных домах, но и на исторической территории "Суворовский городок". В царской России здесь располагался Каспийский полк, для которого были построены казармы, жилые и учебные помещения, полковая церковь. А после Великой Отечественной войны сюда переехало Суворовское училище, которое и дало территории ныне существующее название. Сегодня тут находятся государственные учреждения – колледж, школа олимпийского резерва, стадион и другие социальные объекты.

"Сеть МегаФона сегодня покрывает все районы и населенные пункты, входящие в состав Санкт-Петербурга. На данном этапе у наших специалистов в фокусе внимания новостройки и особо загруженные локации. Именно поэтому в "Суворовском городке" на действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование, которое обеспечило более стабильное соединение, даже в исторической застройке, где толстые стены затрудняют проникновение сигнала. Благодаря такой модернизации пропускная способность сети выросла на треть", ̶ прокомментировал улучшения директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам среди жителей Петергофа. С начала 2024 года рост интернет‑трафика, потребляемого абонентами, составил более 30%. В среднем горожане расходуют свыше 35 ТБ в месяц. Такого объёма информации хватит, чтобы вести онлайн‑эфир без перерыва 12 лет подряд.



Фото: ПАО "МЕГАФОН"