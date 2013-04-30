МегаФон организует первую телетрансляцию в 5G на ПМЭФ-2021

Участники смогут увидеть, какие возможности есть у 5G.

МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании "НТВ" на Петербургском международном экономическом форуме. Участники форума смогут увидеть, как будет выглядеть слияние медиа и инновационных технологий в будущем.

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. Во время тестов скорость при таком диапазоне достигала 4,1 Гбит/с, а задержка сигнала была на уровне 8 с. Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян отметил, что россияне смогут увидеть как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей.

Преимущество 5G, помимо трансляции без задержек, состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. "НТВ" продемонстрирует разницу в скорости передачи сигнала.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV