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МегаФон организует первую телетрансляцию в 5G на ПМЭФ-2021
Сегодня, 16:25
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МегаФон организует первую телетрансляцию в 5G на ПМЭФ-2021

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Участники смогут увидеть, какие возможности есть у 5G.

МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании "НТВ" на Петербургском международном экономическом форуме. Участники форума смогут увидеть, как будет выглядеть слияние медиа и инновационных технологий в будущем.

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. Во время тестов скорость при таком диапазоне достигала 4,1 Гбит/с, а задержка сигнала была на уровне 8 с. Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян отметил, что россияне смогут увидеть как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей. 

Преимущество 5G, помимо трансляции без задержек, состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. "НТВ" продемонстрирует разницу в скорости передачи сигнала. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: 5g в россии, мегафон, пмэф-2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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