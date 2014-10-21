Строительство инфраструктуры 5G начнется в двух российских городах

Оборудование сети будет российским – базовые станции 5g начнут серийно производить уже в 2026 году.

В 2026 году в двух городах РФ начнется создание инфраструктуры 5G, в 2030 году сеть охватит 16 городов (17 млн человек), сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", оборудование сети будет российским – базовые станции 5g начнут серийно производить уже в 2026 году.

Россия несколько запоздала с внедрением этого формата связи – коммерческие сети 5g есть в трех десятках стран, в то время как у нас она доступна лишь в отдельных районах нескольких городов, отметили эксперты. Промедление с ее внедрением имело под собой основание: необходимые для 5g частоты были заняты военными и Роскосмосом, и необходимо было их освободить, перед передачей бизнесу. Кроме того, в условиях санкций в России не хотели зависеть от иностранных поставщиков, приступив к разработке собственных базовых станций, компетенции в создании которых, пусть и с использованием импортной электронной базы, имеет весьма ограниченное число стран.

Эти затруднения, судя по заявлению министра, устранены - частоты свободны, а оборудование готово к серийному выпуску. Теперь у страны появилась возможность самостоятельно внедрять перспективный вид связи, без оглядки на санкции. Он широко востребован – от "интернета вещей" и беспилотных авто до телемедицины, где важно качество интернет-связи. И учитывая, что в России поставлены амбициозные цели, к примеру, по внедрению беспилотного транспорта и телемедицины, заявление о прогрессе в этой сфере не может не радовать. Telegram-канал "Мейстер"

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