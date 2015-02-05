Медвежонок выбежал на трассу М-11 в Тверской области

Водителям пришлось медленно ехать за медвежонком несколько километров, пока тот не скрылся в ближайшей лесопосадке.

Медвежонок выбежал на трассу М-11 "Москва – Санкт-Петербург" в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

По информации источника, хищник нашел дырку в ограждении трассы. Он начал бежать посередине трассы, из-за чего автомобили в два ряда почти полностью приостановили движение и встали в пробку. Водителям пришлось медленно ехать за медвежонком несколько километров, пока тот не скрылся в ближайшей лесопосадке. Специалисты уже заделали отверстие в заборе, через которое пролез зверек.

Ранее петербуржцам и жителям Ленобласти рассказали, что делать при встрече с медведем.

Видео: Telegram / SHOT