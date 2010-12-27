В Петербурге построят свое Сколково с кампусом для ИТМО

Инновационный комплекс с научными центрами, лабораториями и производствами собираются открыть в Северной столице. В петербургском аналоге Сколково также расположится кампус ИТМО.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во вторник, 17 октября, на форуме «Открытые инновации» о создании в Петербурге инновационного комплекса. Аналог Сколково в Северной столице включит в себя научные центры, лаборатории и производства, а также кампус для Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

Комплекс будет расположен в Пушкинском районе. На его создание планируют потратить 41 миллиард рублей. Оператором проекта станет АО "ИТМО Хайпарк". Комплекс полностью будет принадлежать правительству России. Ожидается, что 35% (или около 13 милиардов) вложат частники. Петербург оплатит 12% стройки, а федеральный бюджет – 53%.