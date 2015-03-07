Он ответил на "вражескую аналитику", которая сообщала о том, что военная техника в России скоро закончится.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где прошла контрольная проверка выпуска танков. Он отметил, что во "вражеской аналитике" сообщается, что военная техника в России скоро закончится.

Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите! Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Ранее Медведев проверил партию беспилотников "Орлан" в Петербурге.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев