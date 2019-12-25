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Медведев проверил партию беспилотников "Орлан" в Петербурге
Сегодня, 18:54
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Медведев проверил партию беспилотников "Орлан" в Петербурге

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По словам Медведева, беспилотники уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.

В пятницу, 14 октября, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил производство беспилотников "Орлан" в Петербурге. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

На предприятии ООО "Специальный технологический центр" провели контрольную проверку поставок БПЛА "Орлан" в рамках ГОЗ. По словам Медведева, беспилотники уже доказали свою эффективность в современных конфликтах, поэтому их необходимо использовать в зоне проведения СВО. 

По словам Медведева, стране предстоит наладить выпуск БПЛА различных типов. 

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев

Теги: беспилотники, орлан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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