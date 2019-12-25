Медведев проверил партию беспилотников "Орлан" в Петербурге

В пятницу, 14 октября, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил производство беспилотников "Орлан" в Петербурге. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
На предприятии ООО "Специальный технологический центр" провели контрольную проверку поставок БПЛА "Орлан" в рамках ГОЗ. По словам Медведева, беспилотники уже доказали свою эффективность в современных конфликтах, поэтому их необходимо использовать в зоне проведения СВО.
По словам Медведева, стране предстоит наладить выпуск БПЛА различных типов.
Фото: Telegram / Дмитрий Медведев
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