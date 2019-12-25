Медведев проверил партию беспилотников "Орлан" в Петербурге

По словам Медведева, беспилотники уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.

В пятницу, 14 октября, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил производство беспилотников "Орлан" в Петербурге. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На предприятии ООО "Специальный технологический центр" провели контрольную проверку поставок БПЛА "Орлан" в рамках ГОЗ. По словам Медведева, беспилотники уже доказали свою эффективность в современных конфликтах, поэтому их необходимо использовать в зоне проведения СВО.

По словам Медведева, стране предстоит наладить выпуск БПЛА различных типов.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев