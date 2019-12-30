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Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

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Бывший глава кабинета министров призвал относится к изменениям спокойно.

Бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом экс-премьер сказал интервью Первому каналу.

Медведев заявил, что отставки правительства происходят во всем мире. Он отметил, что несмотря на то, что в РФ это не частое событие, тем не менее оно является "совершенно обычным". 

Экс-премьер добавил, что когда формируется правительство президент и премьер всегда обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки.

Об отставке правительства стало известно после ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министром 16 января был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 

Видео: YouTube / Правительство РФ 

 

Теги: дмитрий медведев, правительство рф
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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