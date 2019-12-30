Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший глава кабинета министров призвал относится к изменениям спокойно.

Бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом экс-премьер сказал интервью Первому каналу.

Медведев заявил, что отставки правительства происходят во всем мире. Он отметил, что несмотря на то, что в РФ это не частое событие, тем не менее оно является "совершенно обычным".

Экс-премьер добавил, что когда формируется правительство президент и премьер всегда обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки.

Об отставке правительства стало известно после ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министром 16 января был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Видео: YouTube / Правительство РФ