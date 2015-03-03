Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол

По его словам, Трамп начал резко говорить об ответственности Зеленского за начало конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского загнали в угол. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Медведева, президент США Дональд Трамп начал резко говорить об ответственности Зеленского за начало конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер требует отчета о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий. Медведев подчеркнул, что Зеленский попал "в крайне неприятную ситуацию".

Ранее Медведев назвал удары РФ по Киеву частью концепции "мира через силу".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев