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Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол
Сегодня, 9:20
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Медведев заявил, что Зеленского загнали в угол

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По его словам, Трамп начал резко говорить об ответственности Зеленского за начало конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского загнали в угол. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Медведева, президент США Дональд Трамп начал резко говорить об ответственности Зеленского за начало конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер требует отчета о разворованных деньгах и признания сложившихся на земле реалий. Медведев подчеркнул, что Зеленский попал "в крайне неприятную ситуацию".

Ранее Медведев назвал удары РФ по Киеву частью концепции "мира через силу".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев

Теги: владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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