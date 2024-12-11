В Москве прокомментировали слова Трампа о том, что Украина может стать "частью России".

Воздушные удары со стороны Вооруженных сил России по Киеву, нанесенные 12 февраля 2025 года, являются частью концепции "мира через силу". Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделалзаместитель председателя Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев. Чиновник объяснил подписчикам в социальных сетях, что подобные меры не способны полностью очистить мозги тем "нелегитимным скоморохам", которые дрожат от страха и наркотической абстиненции, но при этом все равно на видеокамеру говорят чушь про обмен территориями с Москвой. Чиновник добавил, что для таких личностей единственны способом для исцеления является сновать почувствовать себя русскими людьми. Дмитрий Медведев вспомнил, что недавно похожий совет украинским властям дал и американский президент-республиканец Дональд Трамп.

Мир через силу (peace through strength), говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что в интервью местному телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп допустил, что однажды Украина "может стать Россией". Лидер Белого дома не исключил того, что лично захочет вернуть из этой страны все потраченные на нее американским федеральным правительством денежные средства.

Медведев: деньги США для Киева осели в карманах воров.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев