Зампред СБ РФ оценил работу Илона Маска в DOGE.

Выделенные американской администрацией денежные средства для поддержки Вооруженных сил Украины осели в карманах "ворья всех мастей" не только из киевского режима, но и в США. Расследование использования этой финансовой помощи ничего не даст. такую уверенность в собственном Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник добавил, что миллиарды долларов, как и купленное оружие, сейчас распространились по разным частям планеты.

Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК. Причем, ввиду объемов выделенного, долго и с нескрываемым удовольствием. "Что дальше? А ничего. Воры помилуют сами себя. Дмитрий Медведев

Эксперт подчеркнул, что те наивные, но никак не могущие не вызывать уважения попытки со стороны руководителя американского ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илона Маска расследовать идеологическое воровство в USAID и коррупцию на Украине, не завершатся успешно.

Медведев поблагодарил и наградил раненых бойцов СВО в Санкт-Петербурге.

Фото: контакте и Telegram / Дмитрий Медведев