Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вене, призовой фонд которого составляет более 2,4 млн евро.
В первом матче на турнире соперником третьей ракетки мира был француз Артур Фис. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.
Следующим соперником Медведева на турнире в Вене станет болгарский спортсмен Григор Димитров.
Ранее мы сообщали, что Сафиуллин уступил Звереву в финале турнира в Чэнду.
Видео: YouTube / Tennis TV
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