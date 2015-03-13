Медведев вышел во второй круг турнира в Вене

В первом матче на турнире соперником третьей ракетки мира был француз Артур Фис.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вене, призовой фонд которого составляет более 2,4 млн евро.

В первом матче на турнире соперником третьей ракетки мира был француз Артур Фис. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Следующим соперником Медведева на турнире в Вене станет болгарский спортсмен Григор Димитров.

Ранее мы сообщали, что Сафиуллин уступил Звереву в финале турнира в Чэнду.

Видео: YouTube / Tennis TV