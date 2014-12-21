Матч против Мюллера продолжался 3 часа 28 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, который проходит на кортах Лондона.

Соперником пятой ракетки мира в матче второго круга турнира был французский спортсмен Александр Мюллер. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут.

В третьем круге Уимблдона Медведев сыграет против Яна-Леннарда Штруфа из Германии. Встреча пройдет 5 июля.

Ранее мы сообщали, что Рублев вылетел в первом круге Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon