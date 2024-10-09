Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае.
Соперником пятой ракетки мира в матче четвертого круга был греческий спортсмен Стефанос Циципас. Медведев добился победы со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится завтра, 10 октября.
Ранее мы сообщали, что Андреева вышла во второй круг турнира в Ухане.
Видео: YouTube / Tennis TV
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