Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Россиянин обыграл испанца Сапата-Миральеса в третьем круге.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Риме.

В матче третьего круга соперником третьей ракетки мира был испанец Бернабе Сапата-Миральес. Медведев обыграл своего оппонента со счетом 3:6, 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты.

За выход в четвертьфинал турнира в Риме Медведев поспорит с победителем пары Александр Зверев (Германия)-Джеффри Вулф (США).

Ранее мы сообщали, что болельщица заплакала во время встречи с Рублевым в Риме.

Видео: YouTube / Tennis TV