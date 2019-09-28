Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицидов среди детей

С детьми, родителями и педагогами будут проводиться специальные семинары и лекции.

Дмитрий Медведев утвердил новый комплекс мер по профилактике детских суицидов. Распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации.

С детьми, родителями и педагогами будут проводиться специальные семинары и лекции. Специалисты будут рассказывать о тревожных признаках суицидального настроения ребенка. Чтобы находящиеся рядом взрослые вовремя смогли их выявить и оказать соответствующую помощь. В школах предполагается ввести комплекс мероприятий для формирования позитивного мышления детей.

Кроме того, комплекс предполагает контроль за публикациями в Интернете. Материалы с призывами к суициду будут блокироваться. Особый контроль также будет осуществляться за прибившими в учреждении уголовно-исполнительной системы несовершеннолетними.

Видео: CareerOneStop