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Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицидов среди детей

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С детьми, родителями и педагогами будут проводиться специальные семинары и лекции.

Дмитрий Медведев утвердил новый комплекс мер по профилактике детских суицидов. Распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации.

С детьми, родителями и педагогами будут проводиться специальные семинары и лекции. Специалисты будут рассказывать о тревожных признаках суицидального настроения ребенка. Чтобы находящиеся рядом взрослые вовремя смогли их выявить и оказать соответствующую помощь. В школах предполагается ввести комплекс мероприятий для формирования позитивного мышления детей.

Кроме того, комплекс предполагает контроль за публикациями в Интернете. Материалы с призывами к суициду будут блокироваться. Особый контроль также будет осуществляться за прибившими в учреждении уголовно-исполнительной системы несовершеннолетними.

Видео: CareerOneStop

Теги: дмитрий медведев
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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