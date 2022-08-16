Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP в Шанхае.

Соперником пятой ракетки мира в четвертьфинальной игре был итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев одержал победу со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В полуфинале турнира Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и чехом Томашем Махачем.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла сестре во втором круге турнира в Ухане.

Видео: YouTube / Tennis TV