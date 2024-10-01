Медведев уступил Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP 500 в Пекине.

Соперником пятой ракетки мира в четвертьфинале был испанский теннисист Карлос Алькарас. Медведев проиграл со счетом 5:7, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут. В полуфинале турнира в Пекине Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил в четвертьфинале турнира в Пекине.

Видео: YouTube / Tennis TV