Медведев уступил Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP 500 в Пекине.
Соперником пятой ракетки мира в четвертьфинале был испанский теннисист Карлос Алькарас. Медведев проиграл со счетом 5:7, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут. В полуфинале турнира в Пекине Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Бу Юньчаокэтэ (Китай).
Ранее мы сообщали, что Рублев уступил в четвертьфинале турнира в Пекине.
Видео: YouTube / Tennis TV
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