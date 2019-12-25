Медведев призвал считаться со сторонниками Фургала

Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал считаться со сторонниками арестованного по подозрению в организации убийства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заявление он сделал на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".

По его словам, жители региона имеют право на выражение свой гражданской позиции. Однако их действия должны соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим нормам в условиях пандемии.

Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Кажлый день на улицы городов региона выходят тысячи человек.

Наши люди имеют право на гражданскую позицию, они ее выражают активно, ничего в этом противоестественного нет. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ

Говоря о Фургале, он подчеркнул, что это первый случай в истории России, когда главе региона предъявили такое тяжкое обвинение. Медведев подчеркнул, что виновность определит суд.

Ранее Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях.