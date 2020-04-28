Медведев призвал членов "Единой России" направить зарплату на помощь медикам

Пожертвования будут адресованы тем, у кого сейчас есть проблемы.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал её членов направить месячную зарплату на помощь медикам, которые борются с COVID-19. Он подчеркнул, что это не пиар партии.

По словам Медведева, так партийцы смогут проявить свою ответственность перед избирателями. Он обратился к депутатам Госдумы, региональных и местных парламентов, сенаторам в Совфеде и прочим членам ЕР.

Медведев отметил, что пожертвования будут адресованы тем, у кого сейчас есть проблемы из-за мировой пандемии коронавируса. Он добавил, что это личное решение каждого партийца. По словам председателя, помощь будет адресной.

Ранее Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса.