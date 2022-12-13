Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений

Зампред СБ РФ провел заседание на концерне "Калашников" в Ижевске.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил коллегам по военно-промышленной отрасли обсудить производство востребованных видов вооружений. Соответствующей информацией чиновник поделился с сотрудниками концерна "Калашников" на производственной площадке в Ижевске. Там эксперт осмотрел образцы оружия и провел заседние рабочей группы ВПК по контролю за изготовлением госзаказа.

Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе СВО и обсудим целый ряд других контрольных вопросов. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев