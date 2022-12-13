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Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений

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Зампред СБ РФ провел заседание на концерне "Калашников" в Ижевске.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил  коллегам по военно-промышленной отрасли обсудить производство востребованных видов вооружений. Соответствующей информацией чиновник поделился с сотрудниками концерна "Калашников" на производственной площадке в Ижевске. Там эксперт осмотрел образцы оружия и провел заседние рабочей группы ВПК по контролю за изготовлением госзаказа.

Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе СВО и обсудим целый ряд других контрольных вопросов.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев

Теги: впк, дмитрий медведев, ижевск, калашников, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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