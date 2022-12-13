Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне

Ведант Патель оценили риторику Москвы по вопросу ядерной войны.

Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне. В ходе регулярного брифинга с журналистами заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель призвал Москву отказаться от ядерной риторики. Чиновник напомнил о том, что ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. В Вашингтоне призвали не увеличивать риски неверной оценки намерений сторон.

Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Ведант Патель, заместитель пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Дмитрий Медведев накануне обсуждения министров НАТО военных поставок на Украину, включая и тяжелое вооружение, заявил о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести мир к ядерному конфликту.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News