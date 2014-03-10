Медведев поздравил россиян с майскими праздниками

На видео он подходит к белой доске и пишет красным маркером «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» и рисует латинскую букву Z.

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обратился к россиянам с праздничным поздравлением. Он напомнил о приближающимся Дне Победе и нарисовал латинскую букву Z. Видеозапись появилась в его официальном Telegram-канале в воскресенье, 1 мая.

Ролик длится почти 1 минуту. При этом, Медведев там почти не произнес ни слова. На видео он подходит к белой доске и пишет красным маркером "С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!" и рисует латинскую букву Z.

Напомним, что в России сегодня отмечается Праздник Весны и Труда. Выходные продлятся до 3 мая. Вторая часть майских праздников пройдет с 7 по 10 мая. Жители России отметят День Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам придется взять на прогулку зонты 1 мая.

Видео: ВК/Дмитрий Медведев